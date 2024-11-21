دهب سبيعي ابنة الفنانة سلافة معمار في أحدث ظهور.. بدت نسخة عن والدتها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2024 11:49 مساءً - تحمل دهب ابنة الفنانة سلافة معمار والمخرج سيف سبيعي الكثير من ملامح الشبه بوالدتها. وفي كل مرة تنشر دهب صورها وفيديوهاتها عبر حسابها على إنستغرام أو تظهر بصور وفيديوهات مع والديها على حساباتهما عبر السوشيال ميديا، تخطف الأنظار بجمالها وشبهها الكبير بوالدتها الفنانة سلافة معمار.

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أحدث صورة لـ دهب

نشرت دهب مؤخراً صوراً لها عبر حسابها على إنستغرام بدت من خلالها شابة جميلة بإطلالة لافتة. وقد أثنى متابعوها على جمالها. وجاءت معظم التعليقات أنها تشبه والدتها الفنانة سلافة معمار بشكل كبير وكأنها نسخة عنها وكتبت دهب تعليقاً "مرحبا، يسعدني لقاؤكم".

أحدث صورة لدهب سبيعي- الصورة من حسابها على إنستغرام

وعلق العديد من الفنانات على الصور التي نشرتها دهب، فقالت الممثلة رشا بلال "جميلة"، وسوسن أرشيد "جمالك يا دهوبة".

أحدث صورة لدهب سبيعي- الصورة من حسابها على إنستغرام

ويلاحظ أن دهب لديها القليل من المنشورات عبر حسابها على إنستغرام الذي يقتصر على صور قليلة لها وصوراً أخرى قليلة أيضاً عن أماكن طبيعية زارتها من قبل في كندا وبراغ. ومن ضمن منشوراتها على إنستغرام برز فيديو لها وهي تحمل الغيتار وتغني. وكان لافتاً إجادتها للعزف والغناء حيث كانت تؤدي دهب الأغنية باللغة الإنكليزية بصوت جميل. وقد يكون لديها هوايتا العزف والغناء وتتجه مستقبلاً لاحتراف الغناء.

دهب تعزف على الغيتار وتغني-الصورة من حسابها على إنستغرام

في وقت سابق، كانت الفنانة سلافة معمار قد نشرت صورة لها وهي بعمر المراهقة بدت فيها بغاية الجمال وتحمل سلافة في الصورة الكثير من الشبه مع ابنتها دهب وهي بعمر المراهقة وتبلغ حالياً الـ 17 من عمرها

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سيف سبيعي عن ابنته: دهب تحب القراءة كثيراً

ويتحدث المخرج سيف سبيعي عن ابنته دهب بشكل مسهب واصفاً ابنته بأنها تهوى القراءة والمطالعة جداً. ولفت أنه في كل مرة يذهبون في رحلة ما، تهتم دهب بشراء الكتب في الأمكنة التي يقصدونها أكثر من الأمور الأخرى التي يهتم بشائها المراهقون في مثل عمرها، مؤكداً أنها حمسته على العودة للقراءة. ونشر سيف سبيعي في هذا الإطار صورتين واحدة لابنته وأخرى له حيث ظهرت دهب في الطائرة وهي تطالع كتاباً في الطائرة. وعلق على الصورة " هذا الجيل الجديد ... غريب الاطوار بالنسبة لنا ... لكنه مدهش ... دهب تحب القراءة كثيراً... و أثناء رحلتنا توقفنا لشراء الكتب باللغة الانكليزية .. اكثر من توقفنا لشراء اي شيء آخر قد يخص المراهقين ... لا بل استطاعت دهب ان تحفزني للعودة للقراءة باللغة الانكليزية مرة اخرى لاجد نفسي اشتري كتابا جديدا و ابدأ .. بقراءته على متن الطائرة معها .... باختصار ... غرت منها

تعتقد انك ستعلمهم ... فتجد نفسك تتعلم منهم ... كبروا .... نعم كبروا و كبرنا".

وكان لافتاً أن سيف سبيعي أرفق في نفس المنشور صورة له وهو يقوم بمطالعة كتاب في لقطة مشابهة لصورة ابنته تأثراً بها بحب المطالعة.

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ويشترك كل من الفنانة سلافة معمار وطليقها المخرج سيف سبيعي بتربية ابنتهما دهب التي تظهر بين الحين والآخر بصور مع والدتها سلافة معمار وأخرى مع والدها المخرج سيف سبيعي.

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