تكريم المخرج العالمي جيم شيريدان في مهرجان القاهرة السينمائي

كرّم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المخرج السينمائي الكبير جيم شيريدان ضيف شرف الدورة الـ45، وذلك ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، عقب تقديمه محاضرة عن الفن وصناعة السينما.

بدأت المحاضرة بتكريم جيم شيريدان ومنحه جائزة الهرم الذهبى، وسلمه التكريم الناقد عصام زكريا مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

محاضرة جيم شيريدان يديرها الناقد السينمائي محمد طارق، وذلك في إطار الاحتفاء به ويشتهر “شيريدان” بأفلامه التي تحتفي بالمكان وتأثيره العميق في النفس. ولهذا يشارك “شيريدان” بخبرته ورؤيته الفنية حديثًا مطولا ويحكي كيف تساهم المناظر الطبيعية المادية والثقافية والعاطفية للمكان في تطوير الشخصية والحبكة والنغمة البصرية والعاطفية العامة للفيلم.

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، والتي تقام في الفترة من ١٥ إلى ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

تتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.