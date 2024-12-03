الامارات | مكتوم بن محمد يبارك لهزاع بن زايد تعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، أبارك لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيّان الثقة الغالية التي أولاها له صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- بتعيينه ممثلاً للحاكم في منطقة العين، سمو الشيخ هزاع قامة وطنية كبيرة، ساهم في خدمة الإمارات وأبوظبي على امتداد سنوات طويلة في مختلف المجالات، وأتمنى لسمّوه التوفيق والسداد.