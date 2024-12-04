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الامارات | رئيس الدولة يوجّه بإقامة صلاة الاستسقاء السبت المقبل

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يوجّه بإقامة صلاة الاستسقاء السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة، يوم السبت الموافق السابع من شهر ديسمبر الجاري، في الساعة 11 صباحاً، وذلك تأسياً بهدي النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، بإقامة صلاة الاستسقاء طلباً لنزول الغيث.

ودعا سموه إلى الابتهال للمولى، عزّ وجلّ، ليعمّ الغيث وينشر رحمته وعطاءه وخيره على العباد والبلاد.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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