زعيما الحزب الحاكم والمعارضة في كوريا الجنوبية يعارضان فرض الأحكام العرفية بالبلاد

قال زعين الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونج-هون في بيان له إن إعلان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك - يول فرض الأحكام العرفية "خطأ"، مشددا على سعيه "لمنعها" بالتعاون مع الشعب.
وأبضا، أكد زعيم المعارضة الكورية الجنوبية لي جاي ميونغ أن القرار غير قانوني.
وينتشر الجيش في هذه الأثناء في البلاد بعد أن اعلن حظر الأنشطة الحزبية والبرلمانية وأغلق البرلمان.
وكانت قد افادت وكالة أنباء كوريا الجنوبية الرسمية، بأن "الرئيس أعلن حالة الطوارئ العسكرية في البلاد بهدف القضاء على القوى الموالية للشمال وحماية النظام الدستوري الديمقراطي".
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