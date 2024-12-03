الامارات | الشارقة يتأهل إلى ثمن نهائي «أبطال آسيا 2»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل الشارقة إلى الدور ثمن النهائي بدوري أبطال آسيا للأندية «2» بعد فوزه الكبير على مضيفه الوحدات الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في استاد عمان الدولي ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وتصدر الشارقة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، فيما بقي الوحدات الذي ضمن أيضا التأهل في المركز الثاني بـ 11 نقطة.

قدم الشارقة مباراة كبيرة على مدار الشوطين وترجم أفضليته في الشوط الأول بتسجيل هدف التقدم عن طريق كايو لوكاس «31» لكن الوحدات عادل النتيجة بواسطة دانيال عفانة «38» من تسديدة راسية مستغلا خطأ قاتل للحارس عادل الحوسني. وأضاف الشارقة هدفين في الشوط الثاني عن طريق لوان بيريرا في الدقيقتين «47» و«67».

وألغى حكم المباراة هدفا للوان بيريرا بداعي التسلل.