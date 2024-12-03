إغلاق البرلمان في كوريا الجنوبية والجيش أعلن حظر الأنشطة البرلمانية والحزبية

أفادت وكالة رويترز، بأن الجيش في كوريا الجنوبية أعلن حظر الأنشطة البرلمانية والحزبية.
في السياق، تحدث تلفزيون كوريا الجنوبية، عن هبوط مروحيات على سطح مقر البرلمان في سيول عقب إعلان فرض الأحكام العرفية في البلاد، حيث تم إغلاق البرلمان.
هذا، واحتشد عدد من المتظاهرين أمام البرلمان.
في وقت سابق، افادت وكالة أنباء كوريا الجنوبية الرسمية، بأن "رئيس البلاد أعلن حالة الطوارئ العسكرية في البلاد بهدف القضاء على القوى الموالية للشمال وحماية النظام الدستوري الديمقراطي".
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