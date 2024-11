ملاحظات على أغنية محمد رمضان الجديدة جوانا.. ما علاقة عمرو دياب ووائل جسار؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - يخوض الفنان محمد رمضان تَجربةً فنيةً جديدةً خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تقديمه أول ألبوم غنائي في مسيرته الفنية، حيث انتهى من تسجيله مؤخراً، ومن المُقرر طرحه تباعاً قريباً، عبر قناته على "يوتيوب" وكذلك منصات الموسيقى الرقمية.

وطرح محمد رمضان فيديو ترويجي لأغنيته الجديدة "جوانا" وذلك قبل طرحها رسمياً، ولاقى مقطع الفيديو تفاعلاً كبيراً من قبل متابعيه، لا سيما وأنها بمثابة تجربة غنائية مختلفة.

"عايزك راسي مش وائل جسار"

- "ركنت قلبي.. عقلي إللي اختار.. مش دبلوماسي ولا أحب أوازي.. أنا عايزك راسي مش وائل جسار"، بتلك الكلمات والتي استعان بها محمد رمضان، تُشير إلى كونه شخصاً يُرجح العقل بعيداً عن العاطفة، حيث إنه يستشير عقله وليس قلبه في قراراته، بعيداً عن المواربة والدبلوماسية، إذ يُفضل الثبات والحسم.

إشارة محمد رمضان إلى اسم وائل جسار، في أغنيته الجديدة، قد يعود إلى أنّ وائل معروف بالرومانسية وأنه يمتلك العاطفة الزائدة في أغانيه، حيث صار اسمه حاضراً للمناسبات الرومانسية ويوم الحب، فيما لقبه البعض بـ"ملك الإحساس".

تقليد السادات

الغناء لأصحاب برج الثور

استغلموهبته في تقليد شخصية الرئيس الراحل محمد أنورالسادات، والتي طالما اشتهر بها في بداية مشواره الفني، حيث كشف بتلك الموهبة في الأغنية الجديدة، واستعاد روح السادات، لينطق بلسان الشخصية، ويقول: "مواليد برج الثور، يُعرفون بثباتهم وصبرهم الكبيرين"، وربما هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقليد شخصية سياسية راحلة، والتي لفتت انتباه الجمهور، فور طرح الفيديو عبر صفحته.قبل نحو 7 سنوات، غنى عمرو دياب لـ"برج الحوت" في أغنيته الجديدة "أجمل عيون" والتي حققت نجاحاً جماهيرياً ضخماً آنذاك، لا سيما وأن الفكرة كانت مختلفة، كونه يُعد أول مطرب يُغني لأصحاب هذا البرج، وبعد مرور تلك السنوات، قررالغناء لأصحاب برج آخر، وهو "برج الثور"، إذ قال: "أنا مبحبش أعيش الدور.. مش عمور.. أنا قمور.. أنا بمزاجي أقول Yes Or NO".

يُذكر أنّ محمد رمضان، قد أعلن مؤخراً عن انتهائه من تسجيل أغاني ألبومه الأول، ومن المُقرر طرحه قريباً، قائلاً عبر صفحته على "فيس بوك": "بدأت رحلة الألبوم الأول، ونزلت إمبارح على إنستغرام جزء تشويقي من أول أغنيتين.. تجربة جديدة بتقربني أكتر لجمهوري وبتفهمنا بعض أكتر.. رأيهم على طول بيهمني لأنهم مصدر حماسي وطاقتي.. الألبوم قريباً".

