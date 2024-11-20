شـ ـاهدوا لوك بيسان اسماعيل ومحمود ماهر في حفل خطوبة شيرين بيوتي وأسامة مروة

ميرنا وليد - بيروت - تداول راود مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو وثق إطلالة الفنانة واليوتيوبر الشهيرة بيسان إسماعيل وخطيبها محمود ماهر في حفل خطوبة نجوم مواقع التواصل الإجتماعي شيرين بيوتي وأسامة مروة.



وقد إخترات بيسان إسماعيل الظهور فستان باللون الأحمر طويل ولامع وضيق، وبفتحات مميزة كشفت عن ظهرها، ورفعت معه شعرها بالكامل عن وجهها إلى الوراء، مع ماكياج ناعم.

وقد إحتفل اليوتيوبر أسامة مروة واليوتيوبر شيرين بيوتي بخطوبتهما، في حفل كبير ومميز، وتناقل الجمهور عدداً من مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من أجواء الحفل، ظهر فيها أسامة وشيرين وهما يرقصان مع المدعوين، بأجواء من الفرح.

وقد خطفت شقيقتا شيرين بيوتي مشهورات مواقع التواصل الإجتماعي، نارين وسيدرا الأنظار بإطلالاتهما البالغة الأناقة، حيث ظهرت نارين مرتدية فستاناً أحمر متوسط الطول بكم قصير، وفتحة على الظهر، وبتصميم مميز، بينما ارتدا سيدرا فستاناً باللون الأزرق القاتم طويل وواسع من قماش الساتان، من دون أكمام، ونسقت معه شال على الرقبة باللون الأزرق الفاتح.