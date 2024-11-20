تصرف رومانسي من فائق حسن تجاه زوجته أصالة على المسرح - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه أصالة على المسرح وهي تحيي احدى الحفلات وفجأة لاحظ زوجها المحلن فائق حسن ان زوجته تشعر بالبرد فصعد الى المسرح وتوجه نحوها وخلع عباءته ووضعها حول كتفيها.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذا التصرف الشهم من قبل فائق واشاد الجمهور بالكيمياء الواضحة بينهما اذ استطاع ان يلاحظ عن بعد ان زوجته ليست مرتاحة على المسرح واستطاع ان يحل الموضوع بنفسه.

وعلاقة فائق وأصالة بالغة الرومانسية وهما لا يخفيان حبهما واحترامهما المتبادل لبعضهما عن الجمهور ودائما ما ترصد عدسات الكاميرات لقطات لافتة لهما.