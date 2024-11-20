إبنة أحمد راتب تكشف عن وجعها الكبير

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ميرنا وليد - بيروت - وجهت ابنة الممثل المصري الراحل أحمد راتب رسالة لوالدها، حيث نشرت صورة تجمعها بوالدها من حفل زفافها وكتبت:"أنا بعترف إني عايشة بصدمة من يوم ما أبويا سابني.
. بتوع الطب بيسموها trauma، تروما بس أنا بسميها كسرة وبسميها عجز وبسميها شوق ملوش مكان يروحه وبسميها ذكريات بتدبح الروح أنا عايشة بس طول الوقت ملازمني إحساسي بالخسارة والنقصان وقلة الحيلة".
وتابعت: "بقالي 8 سنين بصحى كل يوم متجدد عندي وجع انك مبقتش موجود، طيب ما أنا نفسي أحضنك قوي يا بابا ومحدش عارف يحضنني زيك يا حبيبي.. ادعي لي من عندك يا حاج أحمد.. السنين بتمر وروحي بتشيب من غيرك".
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