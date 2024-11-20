صابر الرباعي يشيد بحفاوة إستقبال الشعب الليبي : " نحبكم برشا " - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان التونسي صابر الرباعي متابعيه عبر حسابه مقطع فيديو يوثق لحظة وصوله إلى ليبيا لإحياء حفل ضمن فعاليات مهرجان درنة الزاهرة، وأظهر الفيديو حفاوة الإستقبال الذي حظي به الرباعي من الشعب الليبي، حيث عبر عن سعادته البالغة وامتنانه لهذا الترحيب المميز.



وكتب صابر الرباعي في تعليقه على الفيديو: "شكراً على الاستقبال المميز والراقي من الشعب الليبي الحبيب لإحياء حفل مهرجان درنة الزاهرة نحبكم برشا".

وكانت أحدث أعمال الفنان صابر الرباعي أغنية الباشا الذي طرحها في شهر أيلول

أغنية "الباشا" من كلمات محمد ابو نعمة، ألحان محمود خيامي، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس و ماستر خالد رؤوف، أما الفيديو كليب الخاص بالأغنية فقد صور تحت إشراف المخرج وليد ناصيف.