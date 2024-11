كودي لينلي نجم "هانا مونتانا" .. والمصدر الإلهام للأجيال الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - في مثل هذا اليوم، ولد كودي لينلي، الممثل الشاب الذي إشتهر بدوره كـ"جيك رايان" في مسلسل "هانا مونتانا" على قناة ديزني، حيث كان صديق شخصية مايلي سايروس، كما أضاف إلى شهرته وصوله إلى "النهائيات الأربعة" في الموسم السابع من برنامج "الرقص مع النجوم".



بدأ كودي مسيرته الفنية في سن مبكرة، حيث شارك في فيلمه الأول "My Dog Skip" وهو في الثامنة من عمره، ثم قدم أدوارًا لامعة في أفلام مثل "Cheaper By The Dozen" و"Miss Congeniality".

بجانب مشواره الفني، كودي له دور كبير في تدريب الجيل الجديد من الممثلين، فهو يعمل منذ أكثر من عشرة أعوام كأستاذ في "استوديو كاثرين سوليفان للتمثيل" في دالاس، حيث قام بتوجيه مواهب شابة مثل ديمي لوفاتو وسيلينا غوميز.