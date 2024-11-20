محمد كريم يلتقي بيل جيتس في أحد المنتديات الخيرية - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - التقى الممثل المصري محمد كريم بمؤسس شركة مايكروسوفت العالمي بيل جيتس، وأحد أغنى أغنياء العالم، وذلك خلال حضور الأخير لجلسة في أحد المنتديات، وحرص محمد كريم على توثيق اللحظة بنشر صور تجمعه مع الأخير، حيث أبدى سعادته بلقائه وعلق قائلاً عبر حسابه إن بيل جيتس هو من "رواد العمل الخيري وعنوان للابتكار والإنسانية والرحمة"، مشيدًا بمجهوده في مجالات الصحة العالمية، تغير المناخ، والتنمية والتعليم.



في سياق آخر، ينتظر محمد كريم عرض فيلمه الجديد "The Gunslingers"، وهو خامس أفلامه التي يلعب فيها دور البطولة في هوليوود، الفيلم من تأليف وإخراج Brian Skiba، ويشارك فيه ممثلين مثل ستيفن دورف ونيكولاس كيدج، يجسد محمد كريم شخصية "Hoodoo"، وهو CowBoy شجاع يقاتل للدفاع عن مدينته وحماية أصدقائه، في دور مليء بالتحدي والجسارة.



