شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة النقل وجامعة الإمام عبدالرحمن توقعان مذكرة تفاهم في معرض ومؤتمر الخطوط الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز التعاون

الدمام - شريف احمد - وقّعت الهيئة العامة للنقل مذكرة تفاهم مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات الأكاديمية والتدريبية في مجال النقل السككي، إضافة إلى دعم الشراكة مع الجامعات لتطوير القدرات البشرية وتبادل المعرفة والتدريب المتخصص، بما يسهم في تطوير قطاع النقل في المملكة، و تعزيز تبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب لتطوير الخبرات والمعرفة.جاء ذلك على هامش مشاركة الهيئة العامة للنقل في المعرض والمؤتمر السعودي للخطوط الحديدية، الذي تستضيفه العاصمة الرياض في نسخته الأولى خلال الفترة 20- 21 نوفمبر 2024.وقّع مذكرة التفاهم عن الهيئة المهندس خالد السلطان، وكيل الهيئة للنقل السككي، ومن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور عاصم الأنصاري، القائم بأعمال نائب الرئيس للتطوير والشراكة المجتمعية و بحضور عميد كلية الهندسة الدكتور مراد الثبيتي .ويُعد المعرض والمؤتمر السعودي للخطوط الحديدية منصةً رائدة تهدف إلى جمع الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم لعرض أحدث التطورات التقنية في قطاع السكك الحديدية وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة في هذا المجال الحيوي