شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة وتشغيل.. أمانة الرياض تعزز جاهزية شبكات السيول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة الرياض عددًا من أعمال الصيانة والتشغيل لشبكات السيول في مدينة الرياض، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وذلك في إطار تنفيذ خططها الإستراتيجية لأعمال الصيانة، والتأكد من فاعلية الشبكات، وسلامة أدائها؛ بما يرفع جودة الحياة في المدينة، ويرفع مستوى الجوانب الحضرية والبيئية. مواجهة الأمطار السيول وشملت الأعمال تنفيذ 82.221 مترًا مكعبًا من أعمال دفان التربة، وصب 17.164 مترًا مكعبًا من الخرسانة، وإنجاز 10.343 مترًا مربعًا من أعمال السفلتة. تتواصل أعمال فرقنا الميدانية في تنفيذ تطوير شبكات السيول خلال شهر أكتوبر؛ تعزيزًا للبنية التحتية وكفاءة استدامتها، للوصول إلى خدمات ذات كفاءة وجودة عالية This is a Twitter Status— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) https://twitter.com/Amanatalriyadh/status/1859265461373874331?ref_src=twsrc%5Etfw

إضافة إلى حفر 93.971 مترًا مكعبًا من التربة، وتركيب 73 مترًا طوليًا لشبكات الأنابيب، وإنجاز 303 مصائد سيول، وتطوير 4 آلاف متر طولي من العبارات الصندوقية، وتركيب 8.995 مترًا طوليًا من شبكات الأنابيب، وإنشاء 114 غرفة تفتيش.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطط الأمانة الدورية، بما يتوافق مع إستراتيجيتها في تقديم خدمات نوعية للسكان، رفع مستوى التنقل الآمن، رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز جاهزية المدينة لمواجهة تحديات الأمطار والسيول، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتكون الرياض مستدامة ومتطورة.