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الدوحة.. تفاصيل اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون

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واس - الدوحة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - عقد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، في قطر، اجتماعهم الحادي والأربعين برئاسة خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية.
وألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية خلال الاجتماع كلمة نقل في مستهلها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -، للمجتمعين، وتمنياتهما لهم بالتوفيق.
وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعقدون اجتماعهم الحادي والأربعين - واس

وأعرب سموه عن شكره للشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر، ولحكومة قطر الشقيقة على كرم الضيافة، وللشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، على حفاوة الاستقبال، ولما بُذل من جهود خلال فترة رئاسة قطر للدورة الحالية للمجلس، مثمناً الجهود التي بذلها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي، ومنسوبو الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية للتنسيق والترتيب للاجتماع.
وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعقدون اجتماعهم الحادي والأربعين - واس

الأجهزة الأمنية

وأكد سموه أن الأجهزة الأمنية تواجه تحديات تتمثل في أنماط الجريمة المستجدة خصوصاً المرتبطة بإساءة استخدام التقنية، وتطور أساليب تهريب وترويج المخدرات، وظهور أنواع متعددة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومنها تهريب وصناعة الأسلحة عبر تقنيات متقدمة أصبحت سهلة الاقتناء من قبل التنظيمات الإجرامية، التي ستسهم في انتشار الجريمة والتهديدات الإرهابية والتطرف في ظل عدم الاستقرار الذي تمر به الكثير من الدول متطرقاً سموه إلى أهمية حشد الجهود المشتركة، والسعي إلى تطوير الخطط والاستراتيجيات وبناء القدرات لمواجهة ذلك.
وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعقدون اجتماعهم الحادي والأربعين - واس

ولفت الأمير عبدالعزيز بن سعود الانتباه إلى أن هذا الاجتماع وما يصدر عنه من نتائج يعزز العمل الأمني الخليجي المشترك، ويسهم في التعامل بنجاح مع المستجدات والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية، بما يحقق التوجهات الحكيمة لقادة دول المجلس وتطلعات شعوبنا، ويرسخ منظومة الأمن والاستقرار، ويعزز فرص التنمية والازدهار، سائلاً المولى -عز وجل- أن يكلل أعمال الاجتماع بالنجاح.
وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعقدون اجتماعهم الحادي والأربعين - واس

مسيرة التعاون الأمني

إثر ذلك ناقش الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي من شأنها الإسهام في تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعقدون اجتماعهم الحادي والأربعين - واس

ويضم الوفد الرسمي المرافق لسمو وزير الداخلية، صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد سليمان العيسى.
وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعقدون اجتماعهم الحادي والأربعين - واس

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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