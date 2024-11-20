"الالتزام البيئي" يحصل على شهادة التميز من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة

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الدمام - شريف احمد - حصل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي على شهادة الاعتماد من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM، تقديرًا لالتزامه بمعايير نموذج التميز المؤسسي الأوروبي من خلال عملية التقييم الذاتي وتطبيق عدة مشاريع تحسينية لتعزيز القيم المضافة داخليًا وخارجيًا.وعدّ الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي، أن حصول المركز على شهادة الجودة يعكس حرص العاملين في منظومة البيئة على تطوير البنية التحتية للجودة وتحقيق التميز المؤسسي ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.بدوره أكد المدير العام للجودة والتميز التشغيلي بالمركز حسن السرحان أن شهادة الاعتماد من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM تأتي امتدادًا لرحلة التميز التي أطلقها المركز بداية العام بعد أن نال شهادة الاعتماد لتحقيق سبعة معايير رئيسية هي: التوجه الإستراتيجي، الثقافة المؤسسية والقيادة، إشراك المعنيين، بناء قيمة مستدامة، قيادة الأداء والتحول، الأداء الإستراتيجي والتشغيلي، وانطباعات المعنيين.وأشار إلى أن شهادة إدارة الجودة بمعاييرها الأوربية ترفع مستوى الالتزام لمنسوبي المركز للتميز في الخدمات المقدمة، وتطوير وتحسين العمليات وبناء نظام متكامل لقياس رضا الشركاء والمستفيدين وتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا مواصلة التطوير عبر مشاريع ومبادرات نوعية تسهم في رفع مستوى تميزها المؤسسي وتبني أعلى المعايير والممارسات الدولية وتطبيق منهجية شاملة ومستدامة.وتُعد المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM منظمة عالمية مرموقة غير ربحية، تُعنى بتقييم التميز المؤسسي للجهات الحكومية والقطاع الخاص وغير الربحي، كما تُعد المرجع العالمي في هذا المجال.