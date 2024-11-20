شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا انطلاق فعاليات مؤتمر "قيصر" الدولي للجراحة ببريدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق غدًا الخميس فعاليات مؤتمر القصيم الدولي للجراحة "قيصر" لعام 2024، الذي يُعقد تحت شعار "ثورة التكنولوجيا في الجراحة" برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة القصيم، لاستعراض أخر المستجدات الطبية في مجال الجراحة.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المؤتمر، الذي يُعد الأول من نوعه في المنطقة، يهدف إلى تعزيز التعاون بين الأطباء والخبراء من داخل وحارج المملكة، إضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات في تخصص الجراحة، مع تسليط الضوء على أحدث الأبحاث والابتكارات والتقنيات الطبية التي تُسهم في تحسين الأداء الجراحي والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.

وأفاد التجمع بأن المؤتمر يقام بتنظيم من مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، أحد أعضاء تجمع القصيم الصحي، في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال الجراحي من داخل المملكة وخارجها.



تقنيات متطورة



وأشار إلى أن المؤتمر سيتضمن معرضًا مصاحبًا يُعرض فيه أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتطورة، بهدف دعم الكوادر الطبية ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل متخصصة تجمع أبرز الشركات الطبية المحلية والدولية.

ودعا تجمع القصيم الصحي جميع الممارسين الصحيين والمتخصصين والمهتمين إلى اغتنام الفرصة والمشاركة في فعاليات مؤتمر "قيصر"، الذي يزخر بمحاضرات علمية وندوات تخصصية وورش عمل متقدمة، تهدف إلى تعزيز المعرفة وتنمية المهارات في مختلف التخصصات الجراحية، ومعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كساعات تعليمية، ما يمنح المشاركين فرصة لتطوير مسارهم المهني والاستفادة من أحدث المستجدات العلمية والتقنيات المتطورة في مجال الجراحة.