المنار: ارتفاع وتيرة المواجهات في شرق مدينة الخيام مع محاولات جديدة ينفذها العدو لتحقيق اختراق في الوسط والشمال

اشارت قناة "المنار" الى ارتفاع وتيرة المواجهات في شرق مدينة الخيام مع محاولات جديدة ينفذها العدو لتحقيق اختراق في الوسط والشمال تحت غطاء من الغارات والقصف المدفعي، ودبابات العدو تقصف اطراف راشيا الفخار بعد قصفها لبلدة ابل السقي ووقوع اصابات في صفوف المدنيين.

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