"شبكة القطاع الخاص اللبناني" أعلنت عن خارطة طريق اقتصادية وسياسية لـ"لبنان اليوم التالي"

نظّمت شبكة القطاع الخاص اللبناني "LPSN"، مؤتمرا صحافيا، بعنوان "سيادة، استقرار، ازدهار" لعرض خارطة طريق اقتصادية وسياسية لـ"لبنان اليوم التالي"، في فندق "The Key Apart Hotel"، وبحضور حشد من الإعلاميين واعضاء الشبكة.

وطالبت الشبكة، حكومة تصريف الأعمال، بـ"اتخاذ إجراءات فورية تستند إلى دعم دولي عاجل لمساعدة لبنان على استعادة سيادته الكاملة، على أن يتم تحقيق الاستقرار والازدهار عبر احترام الدستور و تحييد لبنان عن صراعات الإقليم و تفعيل أجهزة الدولة عبر إعادة تكوين مؤسساتها"، معتبرةً أن "إشراكها على طاولة القرار واجب، كون خبراتها ستساهم في استنهاض لبنان وازدهاره".

ورأت رئيسة "شبكة القطاع الخاص اللبناني" ريما فريجي، ان "توقيت المؤتمر، قبل يومين من عيد الاستقلال، يؤكد على ثبات الالتزام برؤية لبنان حر من قيود الحرب، مستقل عن أي ولاء لمشروع خارجي، قادر على ومزدهر باقتصاد منتج ومبتكر".

ولفتت الى ان "هذه الشبكة تمثل شريحة كبيرة من القطاع الخاص الشرعي، وتضم مجموعة من القياديين في مجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة في مختلف المجالات الذين كرّسوا طاقاتهم للعمل التطوعي والتعاون لمعالجة انهيار الاقتصاد اللبناني والتخفيف من آثاره السلبية".

وأعلنت فريجي عن "حملة "سيادة، استقرار، ازدهار"، باعتبار ان الازدهار الحقيقي مستحيل من دون استقرار، وهذا لا يحصل من دون سيادة، وهذه تراتبية غير قابلة للتفاوض فيما الحلول الموقتة لمواجهة الأمور الملحة لم تنفع يوما ولن تنفع".

بدورها، أكدت رئيسة وحدة الأمن الاقتصادي المحامية ايمان طبّارة أن "تدوير الزوايا مرفوض، فالكيان اللبناني بخطر وقد تكون هذه الازمة الضربة القاضية التي قد تنهي لبنان الوطن". انطلاقا من هذا الوضع، توقّفت عند ضرورة الالتزام بالدستور وتحييد لبنان واتخاذ إجراءات عاجلة ترتكز على الشقين السياسي والإقتصادي وهي:

- تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة 1559 ،1680 و1701

- تنفيذ اتفاقية الهدنة لعام 1949

- حماية سيادة لبنان بواسطة الجيش اللبناني وحصر السلاح بيده

-إنتخاب رئيس للجمهورية من دون تأخير

- العودة إلى التموضع التاريخي والطبيعي للبنان على الصعيدين العربي والدولي

-تطوير خطة من نوع "خطة مارشال" بقيادة دولية للتعافي الاقتصادي

وذكرت طبارة ان "الاقتصاد اساس السياسة والعلاقة بينهما عضوية غير قابلة للفصل، لذا بتنا بحاجة الى تغيير النهج السياسي والاقتصادي والمالي"، مشيرةً الى ان "التاريخ اثبت انه مع كل نهاية صراع إسرائيلي تتبلور صراعات وتجاذبات داخلية جديدة، ما يوجب علينا العمل لتفاديها وتحصين الوضع الداخلي".