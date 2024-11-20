"سانا": مقتل ٣٦ شخصا واصابة ٥٠ في العدوان الجوي الاسرائيلي مستهدفا ابنية في تدمر

أفادت وكالة "سانا"، نقلاً عن مصدر عسكري سوري، بأنه "استشهد ٣٦ شخصا واصيب اكثر من ٥٠ في العدوان الجوي الذي شنه العدو الاسرائيلي مستهدفا ابنية في مدينة تدمر بالبادية السورية".

وأوضحت "سانا"ان "العدو الإسرائيلي شن بعد ظهر اليوم عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف مستهدفاً أبنية في مدينة تدمر بالبادية السورية. وادى العدوان الى ارتقاء 36 شهيداً وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالأبنية المستهدفة والمنطقة المحيطة".