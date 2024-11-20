مندوب الصين بمجلس الأمن: استخدام الولايات المتحدة للفيتو ضد وقف إطلاق النار دمر آمال أهالي غزة والتاريخ لن ينسى كل ذلك

اشار مندوب الصين بمجلس الأمن الى ان استخدام الولايات المتحدة للفيتو ضد وقف إطلاق النار دمر آمال أهالي غزة، والتاريخ لن ينسى كل ذلك.

ولفت مندوب الصين بمجلس الأمن بعد الفيتو الاميركي ضد قرار وقف اطلاق النار في قطاع غزة، الى ان الولايات المتحدة تزود إسرائيل بالأسلحة وتجد دائما التبريرات لها رغم اقترابنا من المجاعة في غزة، بالرغم من ان إسرائيل انتهكت كل الخطوط الحمراء في القانون الدولي.

واوضح مندوب الصين بمجلس الأمن بان 44 ألف شخص قتلوا في غزة، ومع ذلك الولايات المتحدة لم تتردد في استخدام الفيتو ضد وقف إطلاق النار.