اشار مندوب الصين بمجلس الأمن الى ان استخدام الولايات المتحدة للفيتو ضد وقف إطلاق النار دمر آمال أهالي غزة، والتاريخ لن ينسى كل ذلك.
ولفت مندوب الصين بمجلس الأمن بعد الفيتو الاميركي ضد قرار وقف اطلاق النار في قطاع غزة، الى ان الولايات المتحدة تزود إسرائيل بالأسلحة وتجد دائما التبريرات لها رغم اقترابنا من المجاعة في غزة، بالرغم من ان إسرائيل انتهكت كل الخطوط الحمراء في القانون الدولي.
واوضح مندوب الصين بمجلس الأمن بان 44 ألف شخص قتلوا في غزة، ومع ذلك الولايات المتحدة لم تتردد في استخدام الفيتو ضد وقف إطلاق النار.
كانت هذه تفاصيل خبر مندوب الصين بمجلس الأمن: استخدام الولايات المتحدة للفيتو ضد وقف إطلاق النار دمر آمال أهالي غزة والتاريخ لن ينسى كل ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.