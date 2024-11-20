"فايننشال تايمز": سرقة المساعدات من عصابات بغزة لا يمكن أن تحدث دون موافقة القوات الإسرائيلية

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤولين أمميين، بان "سرقة المساعدات من عصابات بغزة لا يمكن أن تحدث دون موافقة القوات الإسرائيلية".
وأمس، أعلنت وزارة الداخلية التابعة ل"حماس" في قطاع غزة، مقتل 20 شخصاً على الأقل من "عصابات لصوص شاحنات المساعدات"، خلال عملية أمنية نفذتها عناصرها في مدينة رفح جنوب القطاع.
وذكر مصدر في الوزارة، لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، عن "قتل أكثر من عشرين من عصابات لصوص شاحنات المساعدات في عملية أمنية نفذتها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع لجان عشائرية".
وشدد على أن "الأجهزة الأمنية ستعاقب بيد من حديد كل من تورط في مساعدة عصابات اللصوص، العملية الأمنية اليوم لن تكون الأخيرة، وهي بداية عمل أمني موسع".
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