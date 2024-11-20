الامارات | فينيسيوس يتعرف على أصله.. ليس برازيلي وجذوره من هذا البلد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى نجم ريال مدريد والمنتخب البرازيلي فينيسيوس جونيور مفاجأة كبيرة قبل انطلاق مباراة "السامبا" مع أوروغواي في تصفيات أكيركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتسلم فينيسيوس شهادة من الاتحاد البرازيلي تطلعه على نتيجة فحص الحمض النووي التي كان قد تقدم بها لمعرفة جذوره الأصلية ومن أين تنحدر ليتضح أنه كاميروني الأصل وتحديدا من مجموعة "تيكار" العرقية.

وعلق فينيسيوس (24 سنة) لدى تسلمه الشهادة، قائلاً في تصريحات نقلها حساب موقع (AllezLesLions) الكاميروني على منصة "إكس": "لم أكن أعرف ذلك.. والآن أرى ذلك.. لكنني سعيد جداً".