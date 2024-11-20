شكرا لقرائتكم خبر ( أشرقت ) تقدم مبادرتها لخدمة ضيوف الرحمن في منتدى ريادة الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت شركة مطوفي حجاج الدول العربية (أشرقت) ممثلة بذراعيها رحلات ومنافع وإكرام الضيف مبادراتها خلال مشاركتها في منتدى مكة لريادة الأعمال الذي نظمته غرفة مكة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة الكرمة، وحضور ‏صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن وليد بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، ومعالي أمين العاصمة المقدسة أ. مساعد الداود، و نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة أ.سلطان أزهر.

وقدمت أشرقت الراعي الذهبي للمنتدى ممثلة بذراعيها " إكرام الضيف" و "رحلات ومنافع " مبادراتها لزوار جناحها الذي امتد ليومين من 19 إلى 20 نوفمبر الجاري، وشملت المبادرات التي طبقتها في موسم الحج الماضي وأبرزها مبادرة إكرام الضيف في إثراء تجربة ضيف الرحمن وربطها بالتنشيط السياحي خلال موسم حج عام 1445 هـ. ، من خلال التثقيف بكل اللغات على منصات التواصل الاجتماعي قبل انطلاق الموسم، ونشرت محتوى توعوي وتثقيفي عن الحج ومناسكه وكل ما يجب أن يعرفه الحاج قبل أن تطأ قدماه أرض الحرمين الشريفين.

وأطلقت دليلًا رقميًا ضم مختلف الأماكن السياحية الترفيهية والثقافية والدينية.

وقدمت رحلات ومنافع مبادرتي (أنا تائه) و (نبدع حتى نصل) ، حيث تركز مبادرة (أنا تائه) التي طبقتها في موسم الحج العام الماضي وقدمت حلّا مبتكراً لدعم الحجاج التائهين، مما يهدف إلى تحسين تجربتهم وزيادة راحتهم النفسية والروحية خلال هذه الرحلة المقدسة.

فيما نفذت مبادرة ( نبدع حتى نصل) في موسم الحج على حجاج باكستان من خلال بطاقات رقمية ترشد الحجاج مع توفير كل سبل الراحة من قبل مركز الخدمة حتى يصل لمكانه .

وجذبت المباردات عدد كبير من الزوار من مسؤولين ومنسوبي القطاعين العام والخاص .

وشهد الجناح زيارة عدد من الشخصيات التي أثنت على المبادرات ، ودعمت خطوات أشرقت في مجال تبني الأفكار الإبداعية لرواد الأعمال وتطبيقها في موسم الحج وذلك بهدف تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن .

وشهد المنتدى مشاركة ( أشرقت ) بجلسة حوارية بعنوان الإعلام والتسويق الرقمي في مسرح صالح كامل بمقر الغرفة من خلال عضو مجلس الإدارة أ. ازدهار علاف تناولت فيها أهمية الإعلام والتسويق في دعم المشاريع الريادية، والتحديات والفرص في الإعلام والتسويق الرقمي لرواد الأعمال ، بجانب محور تكامل الإعلام والتسويق الرقمي لنجاح المشاريع الريادية .

وتوجت مشاركة أشرقت بتكريمها كراعي ذهبي ، حيث استلم الدرع التكريمي بالنيابة عن رئيس مجلس الإدارة ، عضو مجلس الادارة أ.فؤاد بشارة، بحضور الرئيس التنفيذي م. محمد بادغيش وعدد من أعضاء مجلس الشركة.

وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس إدارة ( أشرقت ) أ. محمد معاجيني على أن مطوفي الدول العربيةرائدة وسباقة في دعم وتبني أفكار رواد الأعمال وحاضنة لإبداعاتهم، ومرحبة بأي مشروع مفيد يسهم في تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يواكب رؤية المملكة 2030.

وأضاف :" نحن في شركة مطوفي حجاج الدول العربية (أشرقت) نشارك للعام الثاني على التوالي كرعاة إيماناً منا بدعم مبادرات وطموحات رواد الأعمال من خلال ذراعينا (رحلات ومنافع) و (إكرام الضيف) ونتطلع لعقد اتفاقيات فاعلة تعمل لتحوّل الأفكار والرؤى إلى منجزات ملموسة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بتقديم خدمات راقية تليق بضيوف الرحمن ".