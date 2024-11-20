"حزب الله": تصدينا لمحاولة تقدّم قوّة إسرائيلية عند الأطراف الغربيّة لبلدة طيرحرفا واستهدفنا ملّالة إسرائيلية كانت ترافقها

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 05:30 من مساء اليوم الأربعاء 20-11-2024، تجمعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة يفتاح، بصليةٍ صاروخيّة".

كذلك أعلن الحزب، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، تصدى مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 05:20 من مساء اليوم الأربعاء 20-11-2024، لمحاولة تقدّم قوّة إسرائيلية عند الأطراف الغربيّة لبلدة طير حرفا، بالأسلحة الرشاشة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح. كما واستهدف المجاهدون ملّالة إسرائيلية كانت ترافق القوّة المتقدّمة، بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى تدميرها واحتراقها بمن فيها".