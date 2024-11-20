شكرا لقرائتكم خبر 64 طالباً وطالبة من 16 إدارة تعليمية يتنافسون على لقب #فرسان_التعليم في موسمه الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت قنوات وزارة التعليم "عين" انطلاق الموسم الثالث من برنامج المسابقات التلفزيوني فرسان التعليم، بمشاركة 64 طالباً وطالبة من 16 إدارة تعليمية، عبر القرعة التي أجريت على الهواء مباشرة بحضور وكيل وزارة التعليم للتعليم العام، والمشرف العام على قنوات عين، ومدير عام إدارة النشاط الطلابي.

وتم إعداد البرنامج بالشراكة مع وكالة التعليم العام في وزارة التعليم في وضع الأسئلة واختيار المحتوى وتطويره والتأكد من صحة المعلومات ودقتها وتنوعها لتشمل كافة العلوم والمعارف والمهارات المستمدة من المنهج الدراسي، وبما يتناسب مع المراحل الدراسية للطلاب والطالبات المشاركين.

وعلى هامش القرعة، أكد وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور حسن خرمي، أن برنامج فرسان التعليم يأتي ضمن الأنشطة الطلابية التي تتبناها وزارة التعليم بهدف زرع قيم الانضباط والتسامح والانتماء الوطني، وتعزيز السلوك الإيجابي، وبناء شخصية الطالب السعودي ليكون منافساً عالمياً.

مشيراً بأن البرنامج يحظى بمتابعة واهتمام من أمراء المناطق ومديري التعليم وبمشاركة فاعلة من أولياء الأمور، هو تأكيد على الدور الحيوي الذي يؤديه البرنامج في إبراز القوة العلمية والمعرفية والمهارية والثقافية لدى طلاب المملكة، وتعزيز وعيهم برؤية السعودية 2030، وطموحاتها ومشاريعها الاستراتيجية، من خلال جولات البرنامج وفقراته المتنوعة.

وصرح المشرف العام على قنوات عين الأستاذ حامد الغامدي أن القنوات أنهت استعداداتها لانطلاق الموسم الثالث من برنامج فرسان التعليم، والتي جاءت استمرارا لرؤيتها في تقديم محتوى تعليمي ثقافي وطني متنوع يعزز روح التنافس بين الطلاب، بما يواكب طموحات وتطلعات الوطن في رؤية 2030، وبدعم وتوجيه من معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان.

مضيفاً بأن الموسم الثالث يتميز عن الموسمين السابقين بفقراته الحركية والذهنية التي تعتمد على ردات الفعل السريعة واتخاذ القرار الصحيح، بما يحقق أهدافه في اكتشاف مهارات الطلاب وصقل خبراتهم، وتحقيق أهداف استراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، لافتاً إلى أن البرنامج يحظى بمشاهدات محلية ودولية.

من جانبه ذكر المدير العام لإدارة النشاط الطلابي بوزارة التعليم الدكتور يوسف الحمود أن برنامج فرسان التعليم يصنع قدوات من الطلاب والطالبات يحتذى بها في مجالات المعرفة والثقافة، ويُظهر ما لدى طلاب المملكة من عمق معرفي مبهر للمفاهيم العلمية في المناهج الدراسية والثقافة العامة والثقافة الوطنية.

ينطلق الموسم الثالث من "فرسان التعليم" في السادس عشر من شهر ديسمبر لعام 2024 ويبث على الهواء مباشرة يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع عند الساعة السابعة مساء وحتى الثامنة مساء، ويتضمن البرنامج أربع جولات تحمل أسماء أبرز مشاريع رؤية السعودية 2030، وهي العلا والقدية ونيوم وروح السعوديّة.

الجدير بالذكر أن برنامج فرسان التعليم في موسمه الثاني حصد الجائزة الذهبية من المسابقة الدولية MarCom في عام 2024 من بين 6500 مشاركة من 52 دولة، وهو ما يعكس أهمية البرنامج وقوة محتواه ومستواه المتقدم الذي مكنه من منافسة كبرى الجهات الإعلامية، في واحدة من أعرق الجوائز في مجالي التسويق والتواصل.