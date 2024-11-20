الولايات المتحدة تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. وقد صوت جميع أعضاء مجلس الأمن لصالح مشروع القرار المقترح لوقف إطلاق النار في غزة عدا الولايات المتحدة. وكان مشروع القرار يطالب بإطلاق سراح الاسرى وتبادل الأسرى الفلسطينيين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.

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