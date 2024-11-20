في سابقة فريدة من نوعها .. دبلجة فيلم مغربي الى اللهجة المصرية

ميرنا وليد - بيروت - عرض ليلة أمس الفيلم المغربي "أنا مش أنا" بنسخته المدبلجة باللهجة المصرية ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ليكون العرض العالمي الأول لهذه النسخة المخصصة للجمهور المصري، حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في المغرب، ويعرض الآن في 10 سينمات مصرية، مع توقعات بإنتشاره في دول عربية أخرى قريبًا.
فيلم "أنا مش أنا" من تأليف و إخراج هشام الجباري، بينهم الممثل المغربي عزيز داداس، وتشارك في البطولة الممثلة النغربية مجدولين الإدريسي، بجانب الممثلة دنيا بوطازوت، و سكينة درابيل، ووِصال بيريز .
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