الاخبار: سقوط صواريخ موجهة في محيط الخزان وتلة الراهب حيث تجمعات الجنود الإسرائيليين ومروحيات تنقل الجنود المصابين

اشارت صحيفة "الأخبار" الى رصد سقوط صواريخ موجهة في محيط الخزان وتلة الراهب في بلدة عيتا الشعب حيث تجمعات الجنود الإسرائيليين، أعقبه قصف مدفعي استهدف وسط البلدة وأطرافها الشمالية. ولفتت الى رصد حركة مروحيات إسرائيلية في أجواء الأودية المحيطة ببلدات شمع وطيرحرفا والبياضة بالتزامن مع قصف فوسفوري على أطراف بلدتي شمع ومجدل زون، ويرجح أنّ مروحيات العدو تقوم بإجلاء مصابين من جنوده جراء استهدافات المقاومة.

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