ميرنا وليد - بيروت - حقق فيلم "Beetlejuice Beetlejuice"، من إنتاج شركة Warner Bros، إيرادات عالمية بلغت 451. 026 مليون دولار منذ طرحه في 6 أيلول الماضي. توزعت الإيرادات بين 294.026 مليون دولار في السوق الأميركي و157 مليون دولار في الأسواق العالمية، مدة الفيلم تصل إلى ساعة و45 دقيقة.

الفيلم فاجأ النقاد بتحقيق 111 مليون دولار في إفتتاحيته، ليصبح ضمن أفضل أربعة افتتاحات في شهر أيلول، حيث جمع 27.4 مليون دولار في يومه الأول. بلغت تكلفة إنتاج الفيلم 100 مليون دولار، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "Variety".

كانت هذه تفاصيل خبر "Beetlejuice Beetlejuice" يحقق إيرادات إضافية عالمياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.