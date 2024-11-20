شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي يعلن تشكيل منتخب الشباب لمواجهة ليبيا بدورة شمال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب مواليد 2005 تشكيل الفراعنة الصغار لمواجهة نظيره الليبي على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، التي يتصدرها حاليا منتخب المغرب، ويدخل منتخب شباب الفراعنة اللقاء طامحا في تحقيق نتيجة إيجابية تحافظ على حظوظه في التأهل للنهائيات.

ويضم التشكيل كلا من عبد المنعم تامر في حراسة المرمي، معتز محمد وبوستانجي وأحمد كباكا ومحمد السيد ومحمود لبيب ومحمد سمير ومروان محمود وعمرو بيبو وأحمد شرف ومحمد زعلوك.

وقبل انطلاق الجولة الرابعة ، يتصدر منتخب المغرب الجولة الثانية لتصفيات شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005، برصيد 6 نقاط، واقترب بقوة التأهل لنهائيات كأس أمم القارة السمراء تحت 20 سنة، التي ينتظر استضافتها في مصر أو كوت ديفوار، بينما جاءت تونس في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ومصر والجزائر لكل منهما نقطة واحدة وليبيا لا شيء.

وكان منتخب المغرب للشباب لكرة القدم مواليد 2005 حقق الفوز على نظيره التونسي بهدفين لهدف، أحرز للفائز معاد ضحاك الدقيقة" 47" ورضا العلوي " 71" والمهزوم خليل العياري في الدقيقة الأولى من المباراة.

تعادل منتخب مصر للشباب لكرة القدم مواليد 2005 مع نظيره الجزائري بهدف لمثله، أحرز محمد زعلوك هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 57 وبن أحمد كوحيلي الدقيقة 86 من ضربة جزاء.