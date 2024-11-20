شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 20-11-2024 العديد من الأخبار الهامة، على رأسها، تحضير منتخب الشباب لخوض مباراته أمام ليبيا في تصفيات شمال إفريقيا، وعدم تحديد موقف وسام أبو علي مع الأهلي أمام الاتحاد السكندري.

ميكالى يطالب لاعبي منتخب الشباب بالتركيز فى لقاء ليبيا

أدى منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم تدريبه الختامي، استعدادا للقاء ليبيا الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء باستاد هيئة قناة السويس فى الجولة الثالثة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا، كما يلتقي اليوم المغرب مع الجزائر الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة للبطولة.

الأهلي يرفض المجازفة بـ وسام أبو علي أمام الاتحاد السكندري

تواصل مسئولو النادي الأهلي مع وسام أبو علي مهاجم الفريق الأحمر لمعرفة موعد عودته وتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال تواجده في معسكر منتخب فلسطين الأخير، حيث يرفض الجهاز الفني المجازفة بالمهاجم الفلسطيني وعدم الدفع به في مباراة الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة للدوري، حال ثبوت شكواه من إصابة قوية.

الزمالك يستفسر من جوميز قبل توثيق عقود سيف الجزيري

قرر مسئولو نادى الزمالك الاستفسار من جوزيه جوميز المدير الفني، عن مصير سيف الجزيرى مهاجم الفريق مع القلعة البيضاء ومدى الحاجة له الفترة المقبلة، قبل توثيق عقد اللاعب الجديدة في اتحاد الكرة.

تعرف على موعد انتظام أشرف دارى فى تدريبات الأهلى

اقترب المغربي أشرف داري مدافع الأهلي من العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية أول ديسمبر المقبل، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي يؤديه اللاعب حاليا للتعافي من الإصابة بالتواء في الكاحل الذي تعرض له في سبتمبر الماضي قبل أن تتجدد نفس الإصابة مرتين وتطول فترة ابتعاد اللاعب عن المشاركة في المباريات.

الزمالك يجهز أحمد فتوح نفسيا قبل الاستعانة بخدماته فى المباريات

يسعى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، لإعادة أحمد فتوح لاعب الفريق، للمشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة بقوة باعتباره أحد العناصر الأساسية التي كان يعتمد عليها جوميز قبل أزمة اللاعب الأخيرة.

الأهلى يدرس مفاتحة بيرسى تاو فى فسخ عقده بالتراضى فى يناير

يدرس مسئولو النادي الأهلي مفاتحة الجنوب أفريقي بيرسي تاو جناح الفريق الأحمر في فسخ عقده بالتراضي في يناير المقبل، والتنازل عن الجزء المتبقي من مستحقاته المالية، نظير منحه الاستغناء الخاص به والرحيل لأي نادي يرغب في الانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي القادم بالمجان.

كواليس وعد ثلاثي الزمالك لـ جوميز بعد العودة للتدريبات

وعد ثلاثي الزمالك مهاب ياسر، محمد عاطف، وسيف جعفر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق بالتمسك بالفرصة التي منحها لهم، وتقديم أفضل مستوى لديهم لإثبات جدارتهم بارتداء قميص القلعة البيضاء.