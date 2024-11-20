يارا صبري وميا سعيد ورشا بلال يرقصن الدبكة في الشارع.. وهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية ميا سعيد الجمهر مقطع فيديز لها برفقة الممثلتين السورتين رشا بلال ويارا صبري، وهن يرقصن الدبكة في شوارع تركيا على أنغام أغنية "بنت الشلبية" للسيدة فيروز.

وقد علقت ميا سعي على المنشور مؤكدة أنهن لجأن للرقص بسبب شعورهن بالبرد، وعلقت: "بحر غازي البنت الشلبية - عزف عود بس نكون عم نصوّر آخر الليل والحرارة تحت الصفر نحنا طنط ميادة وكنّاتها ميادة خولة نور وراء الكواليس".

يذكر أن مسلسل "العميل" من بطولة الممثلين أيمن زيدان، يارا صبري، سامر إسماعيل، فادي صبيح، رشا بلال، أيمن رضا، والممثلين اللبنانيين عبدو شاهين، وسام فارس، طلال الجردي، هند باز وميا سعيد.

وتدور قصة المسلسل حول الأخوين أمير ووسام اللذين يفرقهما القدر منذ الصغر، يكبر أمير ليصبح ضابط شرطة، لكنه ينضم لعصابة كجزء من عملية سرية، بينما أخوه وسام، الذي اختطف عندما كان طفلاً، يكبر ليصبح جزءاً من نفس العصابة.

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