أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة معركة في قضاء صور أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص وأدت غارة العدو الإسرائيلي على بلدة القليلة إلى استشهاد شخص".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: استشهاد ٤ أشخاص في غارة على بلدة معركة واستشهاد شخص في غارة القليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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