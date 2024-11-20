الامارات | ماذا قال قائد المنتخب القطري أكرم عفيف بعد الخسارة أمام الأبيض بـ"الخمسة"؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتذر قائد المنتخب القطري لكرة القدم أكرم عفيف لجمهور "العنابي" بعد الخسارة الكبيرة أمام الأبيض الإماراتي بخمسة أهداف دون رد في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال عفيف لقناة "الكاس" القطرية: "قدمنا مباراة سيئة، ولم أكن أتوقع أن نظهر بتلك الصورة.. صراحة ليس عندي أي كلام أقوله عن هذه الخسارة.. أجدد الاعتذار لجماهيرنا والقادم أفضل".

وكان المنتخب القطري قد تعرض لخسارة هي الأكبر له أمام منتخب الإمارات في المواجهات التي جمعتهما في تصفيات كأس العالم.

وجمدت تلك الخسارة رصيد المنتخب القطري عند سبع نقاط في المركز الرابع ليبتعد عن المنافسة على حجز احدى بطاقتي التأهل لكأس العالم 2026.