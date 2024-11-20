مركز الملك سلمان يواصل توزيع الملابس في عكار وبيروت وجبل لبنان والبقاع

يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة و الاعمال الانسانية بالتعاون مع جمعية الايادي البيضاء تنفيذ مشروع "كنف 3" في جمهورية لبنان لعام 2024، يشمل المشروع توزيع ملابس شتوية على المستفيدين من الاطفال الايتام و ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم توزيع هذه الكسوة الشتوية داخل أحد المحلات المتخصصة في بيع الألبسة المتعاون معها المركز في مدينة طرابلس وبيروت وزحلة استفاد عدد ٤٣٠ طفل من اللاجئين السوريين والمجتمع اللبناني المضيف القاطنين في عكار وبيروت و جبل لبنان والبقاع.

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