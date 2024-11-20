شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة الأهلي والاتحاد إلى استاد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية إجراء تعديل على ملعب مباراتي "الأهلي و الاتحاد السكندري" و مباراة "مودرن سبورت و زد اف سي" ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري، إلى استاد السلام بدلا من استاد القاهرة، كما كان مقررا من قبل.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الاتحاد ‏السكندري، التي تجمع الفريقين مساء الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

شهد المران، عودة اللاعبين الدوليين للمشاركة في المران، واكتفى عدد منهم بأداء جلسات استشفاء في الجيم، بعد المشاركة في ‏مباريات المنتخب الوطني ضمن الأجندة الدولية.‏

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الاجتماع مع الطاقم المعاون، لوضع الترتيبات الخاصة بالاستعداد للمباريات القادمة.‏

وكان الأهلي قد تغلب على «تيم اف سي» وديا بثلاثة أهداف دون مقابل، خلال فترة التوقف الدولي؛ بسبب معسكر المنتخب الوطني ‏الأخير.‏