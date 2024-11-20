شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الإسماعيلى والجهاز الفنى يتابعون مواجهة 2005 أمام بروكسي والان مع تفاصيل الخبر

حرص محسن عبد المسيح والدكتور محمد جمال عضوا مجلس إدارة الإسماعيلى، بجانب على أبو جريشة رئيس قطاع الكرة وعماد سليمان المشرف العام على الفريق الأول والقائم بأعمال مدير الكرة فضلا عن حمد إبراهيم المدير الفني للفريق الأول ومصطفى كامل مدرب حراس المرمى، على حضور ومساندة فريق الشباب مواليد 2005 أمام منافسه بروكسي.



الجهاز الفنى للإسماعيلى

ويتطلع الجهاز الفني لمتابعة العناصر المميزة من فرق الشباب لبحث تصعيدها لصفوف الفريق الأول والاعتماد على جهودها بشكل تدريجي خلال المستقبل القريب.



محسن عبد المسيح ومحمد جمال

من جانب آخر، تلقى حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، خبرا سعيدا بجاهزية عماد حمدى لاعب الدراويش لتدعيم الفريق أمام بتروجت، في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى إطار الجولة الثالثة من منافسات دورى nile لكرة القدم.

وشارك عماد حمدى في تدريبات الفريق أمس الثلاثاء، بصورة طبيعية ليعلن جاهزيته لمواجهة بتروجت، بعدما عانى اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الدراويش أمام سيراميكا في الجولة الثانية.

ويعد عماد حمدى من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها حمد إبراهيم في خط الدفاع بعد تغيير مركزه من الوسط لحاجة الفريق لتأمين عمق الدفاع بسبب قلة عدد المدافعين في القائمة.