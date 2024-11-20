بعد فيديو الرقص.. هذا ما تم كشفه حول علاقة أسماء جلال وأمير المصري

ميرنا وليد - بيروت - علق والد الممثل المصري أمير المصري، على هامش عرض فيلم "في الكاميرا" في "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، على أخبار إرتباط إبنه بالممثلة المصرية أسماء جلال، بعد إنتشار فيديو لهما وهما يرقصان.



وقال الوالد: "عادي عادي الحاجات دي بتحصل لكل الفنانين وأي حد بيكون عليه الأضواء بيبقى طبعاً التركيز عليه وإشاعات وحاجات كتيرة وحاجات سخيفة وحاجات لطيفة بس الحمد لله الإشاعات اللي بتحصل في الجو الفني الناس متعودة عليها".

وقد أثارت رقصة الممثلين المصريين الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك في حفل الفنان المصري عمرو دياب بمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

ولاحظ العديد من الناس الإندماج الكبير بينهما، ما دفع البعض للشك بأنهما قد يرتبطان، أو أن هناك ارتباطاً بينهما، ومن بين التعليقات التي وردت: "طب إيه نقول مبروك لأسماء جلال وأمير المصري"، "أسماء جلال هي وأمير المصري لايقين على بعض ويجننوا".