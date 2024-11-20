شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن موقف مصابي الأهلي قبل مباراة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

عانى فريق الأهلي من غيابات كثيرة ضربت صفوف الفريق الأحمر في الفترة الماضية، خاصة قبل فترة التوقف الدولي لظروف معسكر منتخب مصر، ولم يتحدد موقف كل اللاعبين من العودة في مباراة الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل أو استبعاد البعض منهم.

وضربت الإصابات أكثر من لاعب في الأهلي مثل، ياسر إبراهيم ورامي ربيعة وحسين الشحات وإمام عاشور، ومنهم من تعافى وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات ومنهم من لم يتحدد موقفه حتى الآن.

ما موقف ياسر إبراهيم من لقاء الاتحاد؟ياسر تعافى من الإصابة بشد في العضلة الخلفية وشارك في تدريبات فريقه الجماعية بشكل طبيعي وبات جاهزا لقيادة دفاع الأهلي في مباراة الاتحاد. هل يلحق وسام أبو علي بلقاء الاتحاد؟

يخضع وسام لفحص طبي على هامش مران الأهلي لتحديد موقفه من مباراة الاتحاد، وبناءا على الفحص سيتحدد إمكانية الدخول في قائءمة مباراة زعيم الثغر من عدمه.

ماذا عن موقف إمام عاشور من مواجهة زعيم الثغر؟عاد إمام عاشور للمشاركة في التدريبات الجماعية منذ يوم الجمعة الماضي بشكل عادي بعدما اشتكى من الإصابة في مباراة زد الماضية ولم يستكمل المباراة، ولكن بات جاهز بنسبة 100% للمشاركة في مباراة الجمعة. ما الموقف الطبي لحسين الشحات بعد شكوى الإجهاد؟ما ينطبق على إمام عاشور ينطبق على حسين الشحات الذي اشتكى من إجهاد في مباراة زد ولكن عاد للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي بعد انتهاء الأجازة التي حصل عليها اللاعبين. هل يشارك رامى ربيعة أمام الاتحاد؟لا يزال موقف رامي ربيعة غير واضح ورغم أنه بدأ يدخل في التدريبات بشكل تدريجي ولكن سيتم حسم مصيره من مباراة الاتحاد غدا الخميس.