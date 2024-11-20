شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو طلائع الجيش يحتفلون بعيد ميلاد أحمد الشيخ قبل المران.. صور والان مع تفاصيل الخبر

احتفل لاعبو طلائع الجيش والجهاز الفنى بقيادة عبد الحميد بسيونى، بعيد ميلاد أحمد الشيخ لاعب الفريق قبل مران اليوم استعدادا لمواجهة سموحة باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة دورى nile.



احتفال لاعبى الطلائع بعيد ميلاد أحمد الشيخ

ويعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على دراسة مباريات سموحة ببطولة الدورى وآخرها خسارته من الزمالك بثنائية دون رد؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الموج الأزرق قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالمسابقة بحثاً عن الانتصار الثانى على التوالى لفريقه.



الاحتفال بعيد ميلاد أحمد الشيخ

وخسر الطلائع من المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد بالجولة الأولى للدورى، ثم انتفض وهزم غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير فى الجولة الثانية للمسابقة.

تورتة أحمد الشيخ

ويستعد الطلائع لمواجهة سموحة فى الخامسة مساء السبت 23 نوفمبر الجارى باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى المصرى.