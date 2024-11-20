شكرا لقرائتكم خبر عن NBA Africa تفتح باب التسجيل لدوري Jr. NBA League والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت NBA Africa عن فتح باب التسجيل للموسم الثاني من دوري Jr. NBA League، لكرة السلة، كفرصة متاحة للشباب من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 وأقل من 15 عامًا، وغير المسجلين حاليًا في أي أندية.

من المقرر أن يوفر دوري Jr. NBA League بيئة حيوية وديناميكية للرياضيين الشباب لتطوير مهاراتهم وشغفهم بكرة السلة.

يهدف الموسم الثاني من دوري Jr. NBA League إلى تعزيز الرياضة بين الشباب وتشجيع أنماط الحياة الصحية، مع تشجيع العمل الجماعي والروح الرياضية بين المواهب الشابة في بيئة داعمة تحت إشراف خبراء ومدربين من الNBA.

ستبدأ التقييمات للمتقدمين للمشاركة بدوري Jr. NBA League خلال شهر نوفمبر الجاري، مما يسمح للمدربين بتقييم ووضع المشاركين في فرق تناسب مستويات مهاراتهم في كرة السلة وإمكانات نموهم، لضمان تجربة عادلة وممتعة للاعبين في هذا الحدث المرتقب.