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NBA Africa تفتح باب التسجيل لدوري Jr. NBA League

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأربعاء، 20 نوفمبر 2024 03:50 م

أعلنت  NBA Africa عن فتح باب التسجيل للموسم الثاني من دوري Jr. NBA League،  لكرة السلة، كفرصة متاحة للشباب من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 وأقل من 15 عامًا، وغير المسجلين حاليًا في أي أندية.

من المقرر أن يوفر دوري Jr. NBA League  بيئة حيوية وديناميكية للرياضيين الشباب لتطوير مهاراتهم وشغفهم بكرة السلة.

 يهدف الموسم الثاني من دوري Jr. NBA League إلى تعزيز بين الشباب وتشجيع أنماط الحياة الصحية، مع تشجيع العمل الجماعي والروح بين المواهب الشابة في بيئة داعمة تحت إشراف خبراء ومدربين من الNBA.

ستبدأ التقييمات للمتقدمين للمشاركة بدوري Jr. NBA League خلال شهر نوفمبر الجاري، مما يسمح للمدربين بتقييم ووضع المشاركين في فرق تناسب مستويات مهاراتهم في كرة السلة وإمكانات نموهم، لضمان تجربة عادلة وممتعة للاعبين في هذا الحدث المرتقب.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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