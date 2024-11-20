شريف رمزي يعايد زوجته بطريقة رومانسية

ميرنا وليد - بيروت - وجه الممثل المصري شريف رمزي رسالة رومانسية لزوجته الممثلة المصرية ريهام أيمن في عيد ميلادها.

وفي التفاصيل، كتب رمزي على صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعي: "عيد ميلاد سعيد لحب حياتي وشريكتي وأعظم نعمة، كل يوم معكِ هو احتفال، شكرًا لكِ على لطفك وجمالك والفرحة التي لا نهاية لها التي تدخليها في حياتي.. بحبك".

وكان شارك شريف رمزي في مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" في شهر رمضان 2024، والعمل بطولة الفنان شيكو، كريم محمود عبدالعزيز، آية سماحة، دنيا ماهر وشريف رمزي، تأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي، وإخراج خالد مرعي.

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