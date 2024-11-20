بالصور- سيلينا غوميز تخطف القلوب بفستان لامع خيالي

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت النجمة العالمية سيلينا غوميز عيون متابعيها بإطلالتها الأخيرة من خلال مجموعة صور عبر حسايها الخاص، ظهرت فيها بإطلالة لامعة، حيث إرتدت فستان طويل باللون الأسود ضيق ذات اكمام طويلة، و إعتمدت لشعرها تسريحة بغاية الجمال، و طبقت مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت سيلينا قد ردت سيلينا غوميز على احد المنتقدين الذي نشر فيديو يشير فيه الى وزنها الزائد وذلك بعد ان تعرضت للكثير من المضايقات خلال حدث حضرته وظهرت فيه "كأنها حامل" بحسب تعليقات الجمهور.

وكتبت سيلينا تعليقا على الفيديو : هذا يشعرني بالمرض.. اعاني من SEBO في امعائي ولا اهتم لكوني لا امتلك الجسم المثالي. لا امتلك هذا الجسم. نهاية القصة. لا لست ضحية انا مجرد انسانة!

