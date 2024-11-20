السيناريست بشير الديك يدخل العناية المركزة

ميرنا وليد - بيروت - كشف السيناريست المصري أيمن سلامة، عن نقل السيناريست المصري بشير الديك إلى العناية المركزة.

وفي تفاصيل ما كتبه على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"الكاتب الكبير بشير الديك رئيس جمعية مؤلفي الدراما والذي شاهد له ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي اليوم فيلمه العظيم سواق الاتوبيس يرقد في العناية المركزة، الرجاء الدعاء له بالشفاء".

وانهالت التعليقات المتمنية لبشير الديك الصحة، ومن بين التعليقات التي وردت:"خالص امنياتي الطيبة بالشفاء العاجل إن شاء الله"، و"ألف ألف مليون سلامة على أستاذنا العظيم الحبيب اللهم اشفه وعافه واحفظه من كل سوء يا رب آمين".

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