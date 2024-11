شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تتألق بخاتم خطوبة ضخم على شكل كمثرى من خطيبها ريتش بول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

كشفت المغنية العالمية أديل عن خاتم خطوبتها الضخم على شكل كمثرى أثناء إقامتها في لاس فيجاس، بعد تأكيدها خطوبتها من الوكيل الرياضي ريتش بول، وفي مقطع فيديو نُشر على علي السوشيال ميديا ظهرت مغنية Someone Like You وهي ترفع إصبعها بفخر أثناء غنائها أغنيتها I Drink Wine في قصر سيزار، بينما هتف الجمهور.

وفي أغسطس، أعلنت أديل، 36 عامًا، عن خطوبتها من ريتش بول، 43 عامًا، بعد ثلاث سنوات من المواعدة، مؤكدة ذلك في حفل بألمانيا بعد أن سألها أحد المعجبين قبل أسابيع من الإعلان الرسمي، وأثارت أديل شائعات حول خطوبتها عندما شوهدت وهي ترتدي خاتمًا ماسيًّا.

وكانت أديل مرت مؤخرًا بلحظة عاطفية خلال إقامتها حفل في لاس فيجاس عندما شاهدت سيلين ديون بين الجمهور، وانتشر فيديو اللحظة الحميمية بين الأيقونتين حيث احتضن كل منهما الآخر ومسحا دموعهما، ومن بعدها توجهت أديل إلى "إنستجرام" لمشاركة صورة لحظتها العاطفية، حيث مسكت سيلين وجه أديل بين يديها بينما انفجرت في البكاء.

وفي تعليقها على هذه اللحظة الصادقة، كتبت أديل في التعليق: "لقد كنت أؤدي في غرفة سيلين ديون في الكولوسيوم منذ ما يقرب من عامين"، وأضافت: كان هذا هو المكان الوحيد الذي أردت أن أغني فيه في فيجاس لأنه تم بناؤه من أجلها، لدي صورة لها بجوار المسرح الذي ألمسه كل ليلة قبل أن أمشي عليه".