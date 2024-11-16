أسماء رُشِّحَت وأخرى استُبعِدت… تعرّفوا على التّرشيحات النّهائيّة لجوائز الفراشة الذهبيّة في تركيا.

قبل أسابيع من الحفل الكبير، تمّ الكشف عن التّرشيحات النّهائيّة لحفل توزيع جوائز الفراشة الذهبيّة في السّاعات الماضية، الذي يعتبر من أعرق وأقدم الفعاليّات الفنّيّة في تركيا، والذي يشهد سنويًّا على تنافس وحضور أبرز النّجوم في الدّراما التّركيّة.

كما كان لافتًا إلى أنّ مسلسل “حياتي الرّائعة” لم يترشّح لأيّة جائزة ضمن جوائز الفراشة الذّهبيّة، ما يعني غياب الممثّلة هلال التّنبيليك عن فئة أفضل ممثّلة. كذلك غياب الممثلة قونجا فوسلاتري نجمة مسلسل “ليلى” عن قائمة أفضل ممثلة.

إليكم الترشيحات النهائية لجائزة “أفضل ثنائي تلفزيوني”

أفرا ساراتش اوغلو ومارت رمضان ديمير (الطائر الرفراف)

أهسان ايروغلو واراس بولوت اينملي (العبقري)

بيرجي اكالاي وابراهيم تشيليكول (الطموح الأعمى)

جيمري بايسل والبيران دويماز (ليلى)

ديميت أفجار وبورا جولسوي (بهار)

مينا دميرتاش ومارت يازيجي (البراعم الحمراء)

ميراي دانار ودينيز جان اكتاش (حب بلا حدود)

روجبين اردان وبيرتان أصلاني (المتوحش)

سيريناي ساريكايا وهاكان كورتاش (ما التالي)

بورجو يازجي وبوراك دينيز (حكاية ليلة)

الترشيحات النهائية لجائزة “أفضل مسلسل”:

الأزقة الخلفية – بهار – العبقري – حب بلا حدود – حبات اللؤلؤ – زهور الدم (مسلسل يومي) – البراعم الحمراء – شراب التوت – ليلى – الطائر الرفراف.

الترشيحات النهائية لجائزة “أفضل ممثل”:

البيران دويماز (ليلى)

اراس بولوت اينملي (العبقري)

باريش بكتاش (زهور الدم)

بورا جولسوي (بهار)

بوراك دينيز (حكاية ليلة)

شاتاي اولوسوي (الغدار)

دينيز جان اكتاش (حب بلا حدود)

مارت رمضان دمير (الطائر الرفراف)

مارت يازيجي اوغلو (البراعم الحمراء)

تولغا ساريتاش (المنظمة)

الترشيحات النهائية لجائزة “أفضل ممثلة”:

أفرا ساراتشوغلو (الطائر الرفراف)

بيرجي أكالاي (الطموح الأعمى)

جيمري بايسل (ليلى)

ديميت أفجار (بهار)

هازار ارغوتشلو (حبات اللؤلؤ)

ميراي دانار (حب بلا حدود)

اوزغو نامال (البراعم الحمراء)

سيلا ترك اوغلو (شراب التوت)

يازجي جوشكون (حكاية ليلة)

يامور يوكسال (زهور الدم)

الترشيحات النهائية لجائزة “أفضل مسلسل رقمي”:

الفتى الذهبي – Blutv

ما التالي (KGKG) – Netflix

الطموح الأعمى – Netflix

تصفيق حار – Netflix

كبرى – Netflix

منتصف الليل في بيرا بالاس – Netflix

رو – Gain

الاستجواب – TOD

الشخصية – Gain

الترشيحات النهائية لجائزة “أفضل اخراج”:

المؤسس عثمان (أحمد يلماز)

الأزقة الخلفية (باران اوزشايلان)

الطائر الرفراف (بورجو ألب تكين)

الأمير (بولنت اشبيلان، جوكدنيز اوسلو)

ليلى (هلال سارال)

شراب التوت (هاكان كرفافاتش)

بهار (نسليهان يشيليورت)

البراعم الحمراء (أومور أتاي)

العبقري (أوموت أرال)

الترشيحات النهائية لجائزة “أفضل سيناريو”:

جبل القلب (علي عساف، تيومان جوك، أمل جوكشالشكان)

بهار (ايتشا أوزوم)

حب بلا حدود (بهادير أوزدينير)

العبقري (داملا سيريم)

منتصف الليل في بيرا بالاس (اليف عثمان)

شراب التوت (ميليس جيفليك، زينب جور)

البراعم الحمراء (نجاتي شاهين)

ليلى (يلماز شاهين، جوكهان هورزوم)

مثل (فياض يغيت، عزيز كيدي)

الأمير (جيراي التينوك، كرم أوزدوغان