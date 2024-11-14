شيرين تحتفل بنجاح أغنياتها.. فيديو لطفلة تغني لها يحدث تفاعلاً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الخاص في منصة “X” مقطعاً مصوّراً لطفلة تؤدي أغنيتها الشهيرة “اللي يقابل حبيبي”، بمصاحبة والدها الذي يعزف لها على آلة الأورغ.

وعلّقت شيرين على الفيديو مؤكدةً نجاحها خلال الفترة الماضية رغم التحديات التي واجهتها بعد حذف ألبومها الأخير نتيجة أزمتها مع شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، وأن النجاح لم يبتعد عنها؛ إذ تمكّن الألبوم من تحقيق جماهيرية واسعة ونال إعجاب محبيها.

وكتبت شيرين على الفيديو قائلةً: “في أجمل من كدة نجاح؟”، في إشارة إلى سعادتها بإعجاب الجمهور بأغانيها وانتشارها بين الأجيال الجديدة.

وتُعدّ أغنية “اللي يقابل حبيبي” من الأغاني المميزة في مسيرة شيرين، وقد كتب كلماتها الشاعر تامر حسين، ولحنها الفنان عزيز الشافعي.

من ناحية أخرى، كانت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية قد أعلنت دخول الفنانة شيرين عبد الوهاب ضمن قائمة أفضل مئة فنان عربي، لأنها الفنانة العربية الوحيدة التي بقيت لأطول فترة في قوائم الأغاني الأكثر رواجاً.

وكشف الحساب الرسمي لموسوعة “غينيس”، تصدّر شيرين عبد الوهاب قائمة Billboard لأفضل 100 فنان عربي الأكثر استماعاً لمدة 11 أسبوعاً متتالياً، بدءاً من 16 آذار (مارس) 2024، وذلك من خلال العديد من الأغاني، منها: “كلام عينه”، “الوتر الحسّاس”، “صبري قليل”، وغيرها الكثير من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور.